Герой России рассказал, как попал под ракетный обстрел на своем Су-25

Москва, 13 июля. Командующий дальней авиацией ВКС РФ, Герой России, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш рассказал, как попал под ракетный обстрел, выполняя задание на штурмовике Су-25 в августе 2008 года.

В эфире телеканала «Звезда» Кобылаш поделился воспоминаниями о том, как командовал авиаполком во время агрессии Грузии в Южной Осетии. Выполняя очередное задание, он оказался в ситуации, которая могла бы стоить ему жизни. По словам генерал-лейтенанта, его штурмовик спасли лишь неимоверные усилия.

«Мой ведомый по радио сказал: «Товарищ командир, по тебе пуск». После этого — сильный удар. Я понял, что попадание ракетой, самолет пошел к земле. Ручку на себя вытягиваю, а он просто идет к земле, и все. Наверное, жить захотелось, я уперся ногами в педали и двумя руками потянул за ручку — где-то, видимо, осколок попал, от усилия выскочил, и самолет плавно пошел в набор», — рассказал летчик.

Кобылаш отметил, что интенсивность обстрелов была настолько высокой, что после одного из заданий он насчитал 88 пробоин от различного оружия. В одной из последующих атак был поврежден двигатель. Летчик понял, что нужно катапультироваться, но сначала ему нужно было увести самолет от жилых кварталов населенного пункта — с этой задачей Герой России также успешно справился.

Сергей Кобылаш участвовал в первой и второй чеченских кампаниях, а также в отражении грузинской агрессии в Южной Осетии в августе 2008 года. В 2017 году он получил звание генерал-лейтенанта, год спустя удостоился звания Заслуженного летчика Российской Федерации.