Взрыв исключили из списка возможных причин пожара на корабле ВМС США в Сан-Диего

Вашингтон, 13 июля. Представитель командования Тихоокеанского флота ВМС США контр-адмирал Филип Собек заявил, что пожар на десантном корабле USS Bonhomme Richard произошел не в результате взрыва.

Он сообщил, что пожар начался на одной из нижних палуб, а последовавший взрыв стал последствием возгорания.

«По предварительным данным, взрыв произошел из-за повышения температуры в результате пожара», — заявил контр-адмирал.

Собек добавил, что причины пожара все еще устанавливаются, более точно можно будет говорить, когда огонь полностью потушат. По его словам, на борту корабля находится «около миллиона галлонов» горючего и в данный момент пожарные пытаются не допустить его воспламенения.

Ранее стало известно, что в местный госпиталь были доставлены 17 моряков и четверо гражданских лиц, угрозы их жизни нет. Контр-адмирал рассказал, что состояние пострадавших оценивается как стабильное.

«В основном их травмы связаны с отравлением продуктами горения», — добавил Собек.

Пожар на десантном корабле в порту Сан-Диего начался накануне в 8.30 (18.30 по московскому времени). На борту в тот момент находились 160 моряков, на корабле проводилось техническое обслуживание.