Президент Сербии опроверг слухи о «российском следе» в протестах в Белграде

Белград, 13 июля. Президент Сербии Александр Вучич назвал бездоказательными сообщения некоторых сербских СМИ о «российском следе» в протестах, прошедших в Белграде.

Об этом Вучич заявил в эфире телеканала TV Pink, отвечая на вопрос журналиста о том, имеет ли Москва отношение к протестам в Сербии.

«У меня нет ни одного доказательства этого», — сказал он.

Вучич прокомментировал также отмену своей встречи с послом РФ, намеченной на 8 июля. По его словам, она не состоялась по техническим причинам и была перенесена на ближайшие дни. Президент подчеркнул, что «одинаково не испытывает счастья» в связи с публикациями в американских, немецких и российских СМИ, поскольку «не видит между ними разницы».

Ранее МИД РФ подверг критике сообщения ряда сербских изданий, заявивших о якобы присутствии «российского следа» в беспорядках в Белграде.

«Авторы данного вброса стараются идти в русле известных стереотипов своих спонсоров, которым повсюду мерещится «рука Москвы». Речь идет о заказухе, преследующей одну цель — бросить тень на российско-сербское партнерство», — сказано в заявлении министерства.

Акции протеста в Сербии начались после того, как власти страны объявили об ужесточении ограничительных мера из-за усилившейся угрозы распространения коронавируса. По данным местных СМИ, за участие в беспорядках были задержаны граждане Израиля и Киргизии, а также наемники американской ЧВК Blackwater, ранее воевавшие в Донбассе на стороне украинских вооруженных подразделений.