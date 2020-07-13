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Происшествия

Самолет упал в Нижегородской области, есть погибшие

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Самолет упал в Нижегородской области, есть погибшие

Нижний Новгород, 13 июля. Самолет Ан-2 упал в Нижегородской области, сообщается об одном погибшем.

Как сообщают в региональном управлении МЧС, самолет рухнул около четырех часов утра по Московскому времени в окрестностях населенного пункта Кистеневка в Большеболдинском районе Нижегородской области. По данным ведомства, после падения начался пожар.

По предварительным данным, в результате авиакатастрофы один человек погиб, еще один пострадал.

На месте аварии работают медики и спасатели, обстоятельства случившегося выясняются.

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Источник: Пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области
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