Самолет упал в Нижегородской области, есть погибшие

Нижний Новгород, 13 июля. Самолет Ан-2 упал в Нижегородской области, сообщается об одном погибшем.

Как сообщают в региональном управлении МЧС, самолет рухнул около четырех часов утра по Московскому времени в окрестностях населенного пункта Кистеневка в Большеболдинском районе Нижегородской области. По данным ведомства, после падения начался пожар.

По предварительным данным, в результате авиакатастрофы один человек погиб, еще один пострадал.

На месте аварии работают медики и спасатели, обстоятельства случившегося выясняются.