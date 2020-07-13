Пенсии работающим инвалидам предложили индексировать ежегодно

Москва, 13 июля. Депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим инвалидам.

Авторами законопроекта выступили глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев, депутаты Дмитрий Свищев и Борис Пайкин, а также сенатор Сергей Леонов.

«Реализация предлагаемого изменения позволит ежегодно индексировать работающим инвалидам страховую пенсию и фиксированную выплату к ней», — сказано в пояснительно записке к законопроекту.

По словам Нилова, ранее удалось запустить механизм, вернувший индексацию выплат пенсионерам-опекунам. Эту категорию граждан вывели из системы обязательного пенсионного страхования. Авторы проекта предлагают распространить эту систему на работающих инвалидов.

«Размер получаемых инвалидами страховых пенсий не обеспечивает им достойный уровень жизни, вследствие чего многие инвалиды вынуждены работать. Их заработная плата, как правило, крайне низка. Отсутствие индексации страховых пенсий у работающих инвалидов негативно сказывается на уровне их жизни», — полагают выступившие с инициативой парламентарии.

По данным ПФР, возможная индексация пенсий может коснуться около 1,5 миллиона россиян, или примерно 14% от общего числа инвалидов. Дополнительные расходы в случае принятия законопроекта составят в 2021 году 83,5 миллиарда рублей.