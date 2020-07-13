Британских спортсменов уличили в допинге на домашней Олимпиаде

Лондон, 13 июля. Издание Mail on Sunday сообщает, что более 90 британских спортсменов, принимавших участие в Олимпиаде 2012 года в Лондоне, принимали экспериментальный препарат в рамках секретного проекта государственного агентства UK Sport, ответственного за инвестиции в олимпийский и паралимпийский спорт в Соединенном Королевстве.

По данным издания, 91 британский атлет, представляющий восемь различных видов спорта, принимал напиток DeltaG, содержащий синтетическую версию кетонов, повышающих выносливость и устойчивость к стрессам. Газета уточняет, что энергетик был разработан учеными из Оксфордского университета на средства Минобороны США. Первоначально напиток предназначался для подразделений специального назначения с целью уменьшения их рациона в ходе выполнения заданий в тылу врага.

UK Sport предупредило атлетов, что не гарантирует соответствия кетонов требованиям Всемирного антидопингового кодекса и исключает свою ответственность за применение препарата. В соответствии с подписанным соглашением, спортсмены были обязаны хранить молчание об участии в эксперименте.

Олимпийцы также брали на себя риск употребления и соглашались, что ответственность в случае наступления нежелательных последствий не может быть возложена на тех, кто связан с секретным проектом, на соответствующие институты, ассоциации или предприятия.

Mail on Sunday сообщает, что примерно у половины атлетов, использовавших напиток, появились побочные эффекты в виде рвоты и кишечных расстройств. Из-за этого 28 участников эксперимента прекратили принимать энергетик. Еще 24 человека вышли из программы, потому что усомнились в пользе напитка.