Россиянам могут компенсировать затраты на удаленную работу

Москва, 13 июля. Минтруд РФ поддержал проект поправок в Трудовой кодекс, касающийся дистанционного режима работы.

Как пишут «Известия», документ предусматривает в том числе порядок компенсации расходов, связанных с использованием сотрудником личного оборудования. Проект закона не обязывает работодателей возмещать эти затраты, но дает возможность работникам и профсоюзам выносить этот вопрос на обсуждение и включать соответствующий пункт в трудовой договор.

Минтруд поддержал проект с оговорками, отметив, что нужно более четко прописать критерии таких понятий, как «неприкосновенность времени отдыха» и «время взаимодействия». Также министерство считает необходимым дополнить проект перечнем последствий, которые возникают для работника при отказе временно переходить на удаленный режим работы.

Один из авторов проекта, первый зампредседателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Михаил Тарасенко отмечает, что сотрудник сможет запросить возмещение затрат на электричество, амортизацию домашнего компьютера и других устройств, которые он использует при дистанционной работе.

«Как это будет реализовано на практике, партнеры должны решить самостоятельно в рамках трудового договора. Например, работодатель может увеличить оклад сотрудника на размер его дополнительных трат», — сказал парламентарий.

Депутат подчеркнул, что поправки в Трудовой кодекс приобрели актуальность во время пандемии коронавируса, когда число сотрудников, работающих дистанционно, выросло в России в сотни раз. Тарасенко добавил, что законопроект может быть принят нижней палатой парламента до конца текущего года.