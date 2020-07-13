Москва, 13 июля. Внук короля рок-н-ролла Элвиса Пресли Бенджамен Кеу обнаружен мертвым в своем доме в Калифорнии, сообщает издание TMZ.

Сообщается, что Кеу покончил с собой. Ему было 27 лет. Погибший был сыном певицы Лизы Марии Пресли и музыканта Дэнни Кеу, его сестра — актриса Райли Кеу, на протяжении многих лет снималась в фильмах ужасов. Поклонники заверяли, что Кеу был очень похож на деда.

«Бен действительно очень похож на Элвиса. Однажды его пригласили на радио и все были потрясены, все смотрели на него и просили сфотографироваться, потому что сходство просто сверхъестественное», — рассказала мать Бенджамина.

Внук короля рок-н-ролла также занимался музыкой, в 16-летнем возрасте он заключил контракт со звукозаписывающим лейблом, заработав пять миллионов долларов. Кеу избегал общения с прессой и редко появлялся на публике. По словам матери, у ее сына не было публичных аккаунтов в социальных сетях.

В последний раз представители СМИ видели его с семьей в 2017 году в Грейсленде на мероприятиях, приуроченных к 40-й годовщине смерти Элвиса Пресли.