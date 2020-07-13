Минобороны РФ не допустило распространения COVID-19 среди участников парада Победы

Москва, 13 июля. Начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин заявил, что ни один из участников Парада Победы на Красной площади в Москве не заразился коронавирусом.

«Благодаря своевременным и беспрецедентным мерам нам удалось не только не допустить инфицирования COVID-19, но и в целом снизить уровень сезонных заболеваний», — отметил Тришкин.

Он рассказал, что за каждым парадным расчетом, включая иностранные, были закреплены российские медики. Они регулярно проверяли у военнослужащих температуру, отслеживали симптомы и трижды в неделю проводили экспресс-тестирование на коронавирус. Все участники парада были обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками.

«По завершении парада Победы все вернулись здоровыми в пункты постоянной дислокации, прошли двухнедельную обсервацию и лабораторное обследование», — добавил Тришкин.

По его словам, подобные мере принимаются и в ходе подготовки к предстоящему Главному военно-морскому параду.

«В отношении личного состава, участвующего в параде, организован контроль за условиями размещения, питания и проживания. Ежедневно проводятся медосмотры, спланировано периодическое лабораторное обследование на возможное инфицирование COVID-19», — сообщил он.

Тришкин добавил, что экипажи кораблей, принимающих участие в параде, прошли предварительное тестирование на коронавирус и были отправлены в море на двухнедельную обсервацию.