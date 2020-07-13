Эксперт прокомментировал «правду» о COVID-19 от сбежавшего из КНР вирусолога

Москва, 13 июля. Глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что слова сбежавшего из КНР вирусолога Ли-Мэн Янь «не вызывают доверия».

Ли-Мэн Янь уехала из Гонконга в США, где заявила, что была вынуждена покинуть КНР из-за китайских спецслужб. По ее словам, Пекину не нравилась «правда», которую она доводила до общественности через СМИ. Вирусолог утверждает, что власти Китая «скрывали» информацию о коронавирусе, прежде чем проинформировать о ситуации Всемирную организацию здравоохранения.

В беседе с «Народными новостями» Зуев заявил, что не стоит обращать внимания на слова Ли-Мэн Янь на фоне ее позиции в отношении китайских властей.

«Люди, сбежавшие откуда-то, прежде всего озлобленные. Всякий убежавший и сбежавший — это кот в мешке. Сколько было всяких разговоров о происхождении ковида — и серьезных людей, и политиков, и исследователей, но принимать всерьез какую-то особу, которая сбежала из Китая… Тем более, не забудьте, Гонконг является довольно скандальным местом», — отметил эксперт.

Зуев напомнил о протестной обстановке в Гонконге и подчеркнул, что там можно было «набраться негатива». Он подчеркнул, что слова китайского вирусолога о «коронавирусной правде» не заслуживают доверия и не стоят дальнейшего обсуждения.

«Это не повод для диалогов и обсуждений. Не нужно даже внимания обращать», — резюмировал он.

В декабре прошлого года власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о случаях нетипичной пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом. В марте ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией.