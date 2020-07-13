Жителей Центральной России предупредили об «осеннем» похолодании

Москва, 13 июля. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что к середине рабочей недели в центре европейской части России температура воздуха понизится до 14-19 градусов.

По словам Вильфанда, температурные аномалии в регионе будут достигать четырех градусов, погода примет типично «осенний» характер. Воздух в Центральной России начнет остывать уже во вторник.

«Будет заметное похолодание. Во вторник уже падение температуры, настоящие северные ветры и температура около 20 днем, а далее еще ниже — в диапазоне 14-19 градусов. Это ниже нормы на три-четыре градуса», — рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра.

Атмосферу «осени» в середине лета подчеркнут низкая облачность и затяжные моросящие дожди, добавил Вильфанд.

«Со вторника сплошные облака, причем низкие и северные, из которых будет идти дождь большую часть времени. Погода будет такой осенней с затяжными и скучными дождями», — отметил он.

Похолодание будет сопровождаться усилением ветра, что сделает ощущаемую температуру еще более низкой. Вильфанд сообщил, что скорость ветра составит до 20 метров в секунду. Таким образом, физиологически температура будет ощущаться еще на три-четыре градуса ниже.

По предварительным прогнозам, возвращение к нормальному для середины лета погодному режиму вероятно к концу недели. Но по-настоящему жарко в июле, скорее всего, уже не будет. Температура в районе +30 градусов может вернуться в Центральную Россию лишь в первой декаде августа.