В Москве за сутки скончались 25 пациентов с коронавирусом

Москва, 13 июля. В Москве на протяжении суток скончались 25 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает столичный штаб по борьбе с COVID-19.

Уточняется, что общее число летальных исходов в Москве составило 4168. Днем ранее от коронавируса скончались 27 человек, напомнили в штабе.

В последний день 2019 года власти Китая уведомили ВОЗ о вспышке нового вида коронавируса. Опасная инфекция уже унесла жизни более полумиллиона человек по всему земному шару.

Накануне немецкие ученые доказали, что люди, переболевшие COVID-19, могут заразиться им вновь. Специалисты из ФРГ зафиксировали быструю потерю антител к коронавирусу у 4 из 9 пациентов. Исследования ставят под сомнение эффективность вакцины.

Также стало известно, что Индия опередила Россию по числу заболевших COVID-19.