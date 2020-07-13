Боевики в Сирии обстреляли населенный пункт в провинции Идлиб

Москва, 13 июля. Террористы запрещенной в РФ организации «Джебхат ан-Нусра»1 обстреляли населенный пункт Ад-Дана в провинции Идлиб Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил в ходе брифинга глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Щербицкий.

Руководитель ЦПВС РФ добавил, что со стороны вооруженных формирований, подконтрольных Турции, нарушения не фиксировались.

На протяжении суток российские военнослужащие провели в Сирии одну гуманитарную акцию. Жители поселения Швихан в провинции Ракка получили 440 наборов продовольствия общей массой 2,13 тонны.

Российская военная полиция продолжила патрулирование в провинциях Алеппо и Ракка.

Ранее сообщалось о совместных учениях России и Сирии в Средиземном море в районе провинции Тартус. В учениях приняли участие летчики и моряки.

1 Организация запрещена на территории РФ.