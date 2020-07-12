ЦСКА упустил победу над «Рубином» в матче чемпионата России по футболу

Москва, 12 июля. Московский ЦСКА упустил победу над казанским «Рубином» в матче 28-го тура российской премьер-лиги — 1:1.

Соперники обменялись забитыми мячами во второй половине встречи. На 62-й минуте отличился Чалов. Гости ответили голом с пенальти за несколько минут до финального свистка.

Ничейный исход ухудшил шансы команды Виктора Гончаренко на попадание в зону Лиги чемпионов. За два тура до конца чемпионата «армейцы» отстают от «Краснодара» на одно очко. У «быков» игра в запасе.

В других матчах 28 тура московское «Динамо» на своем поле победило «Крылья Советов» (2:0), «Сочи» нанес поражение «Спартаку» (1:0), «Оренбург» и «Ростов» разошлись миром (0:0), «Зенит» в гостях сыграл вничью с «Ахматом» (1:1), а «Краснодар» со счетом 3:0 победил «Урал».

Титул чемпиона досрочно оформил питерский «Зенит». «Сине-бело-голубые» завоевали «золото» второй раз кряду и шестой раз в своей истории.