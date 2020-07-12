Гендиректор «Локомотива» показал болельщикам неприличный жест на матче с «Уфой»

Москва, 12 июля. Генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе показал болельщикам неприличный жест на матче против «Уфы». Поединок завершился ничьей 1:1. Хозяева ушли от поражения благодаря голу Фарфана.

После 28 туров «Локомотив» занимает второе место в чемпионате России, опережая на три пункта «Краснодар». Однако «быки» свой матч 28 тура еще не провели. В случае победы они сравняются с «Локомотивом».

Титул чемпиона досрочно завоевал питерский «Зенит». Команда Сергея Семака оформила «золото» в выездном матче против «Краснодара». В этот же день главный тренер «сине-бело-голубых» стал дедушкой.

Отношения между руководством и болельщиками «железнодорожников» ухудшились после увольнения главного тренера команды Юрия Семина. С именем наставника связаны главные достижения клуба последних десятилетий. Впервые Семин возглавил клуб в 1986 году. Он трижды приводил «Локомотив» к чемпионскому титулу. «Железнодорожники» дважды преодолевали групповой этап Лиги чемпионов.

В июне сообщалось, что «Локомотив» в полном составе ушел на самоизоляцию.