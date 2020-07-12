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Армения заявила о возобновлении артиллерийского обстрела со стороны Азербайджана

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Армения заявила о возобновлении артиллерийского обстрела со стороны Азербайджана

Ереван, 12 июля. Азербайджан возобновил артиллерийский обстрел Армении. Об этом заявило министерство обороны Армении.

Накануне власти Азербайджана заявили об обстреле со стороны Армении на границе этих стран. Баку сообщает о взаимных потерях.

В свою очередь, Ереван утверждает, что жертвы есть лишь со стороны Азербайджана.

«Азербайджанская сторона возобновила артиллерийский обстрел нашей той же позиции из 82-миллиметрового миномета и танка», — написала пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян в социальной сети Facebook.

По данным азербайджанского военного ведомства, в результате столкновений погибли двое военнослужащих. Пятеро ранены.

«Подразделения вооруженных сил Армении сегодня после полудня грубо нарушили режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы», — гласит заявление Минобороны Азербайджана.

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