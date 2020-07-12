Дуда побеждает на выборах президента Польши

Варшава, 12 июля. Действующий глава Польши Анджей Дуда побеждает на выборах президента страны. Об этом свидетельствуют данные экзит-полла.

Лидер правящей партии «Право и справедливость» набрал 50,4% голосов. Его оппонент от оппозиционной партии «Гражданская коалиция» Рафал Тшасковский заручился поддержкой 49,6% избирателей.

В ближайшие 48 часов ЦИК Польши должен объявить официальные результаты волеизъявления.

Ранее Дуда заявил, что пропаганда ЛГБТ «хуже коммунизма». По его мнению, такая пропаганда влияет на личность разрушеительно.