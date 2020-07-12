Дуда побеждает на выборах президента Польши

Варшава, 12 июля. Действующий глава Польши Анджей Дуда побеждает на выборах президента страны. Об этом свидетельствуют данные экзит-полла.
Лидер правящей партии «Право и справедливость» набрал 50,4% голосов. Его оппонент от оппозиционной партии «Гражданская коалиция» Рафал Тшасковский заручился поддержкой 49,6% избирателей.
В ближайшие 48 часов ЦИК Польши должен объявить официальные результаты волеизъявления.
Ранее Дуда заявил, что пропаганда ЛГБТ «хуже коммунизма». По его мнению, такая пропаганда влияет на личность разрушеительно.
«Поколение моих родителей в течение 40 лет боролось за изгнание коммунистической идеологии из школ, чтобы ее нельзя было навязывать детям, не промывать им мозги. Они боролись не для того, чтобы пришла другая идеология, еще более разрушительная для человека, которая под клише уважения и терпимости скрывает глубокую нетерпимость», — заявил польский лидер.