Боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

Москва, 12 июля. Российские комплексы ПВО перехватили два ударных беспилотника боевиков, которые пытались атаковать авиабазу РФ Хмеймим в Сирии. Инцидент произошел вечером 11 июля, сообщил на брифинге глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Щербицкий.

«11 июля российскими средствами противовоздушной обороны были выявлены беспилотные летательные аппараты, приближавшиеся к району расположения российской авиабазы Хмеймим с северо-восточного направления», — заявил Щербицкий.

Средства ПВО РФ уничтожили два беспилотника в ударном оснащении в пяти километрах от авиабазы. В результате попытки атаки никто не пострадал, материальный ущерб российский стороне не был причинен.

