Мощный пожар произошел на корабле ВМС США, есть пострадавшие

Сан-Диего, 12 июля. Мощный пожар произошел на корабле Bonhomme Richard ВМС США в Сан-Диего. Ранены, по меньшей мере, 11 человек.

Отмечается, что на военном судне может находиться до 200 человек. Достоверно известно об 11 раненых. Более подробно о состоянии пострадавших моряков не сообщается.

По данным спасательной службы, пожару на корабле предшествовал взрыв.

USS Bonhomme Richard — универсальный десантный корабль. Он используется при развертывании и высадке морских пехотинцев.

Ранее эксперт рассказал о неприятном сюрпризе по Крыму, который Россия готовит Соединенным Штатам. Он уточнил, что речь идет о появлении модернизированного российского бомбардировщика Ту-22М3М.