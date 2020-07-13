Льготная парковка, программа реабилитации, база вакансий: как изменилась жизнь инвалидов

Россиянам с ограниченными возможностями стало проще получить право на льготную парковку и продлить инвалидность. Изменился и механизм получения льгот, прохождения освидетельствования, а также поиска работы. Об этих и других изменениях, которые коснулись граждан с инвалидностью, в интервью Федеральному агентству новостей рассказал первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко.

— С 1 июля 2020 года изменился механизм реализации права на бесплатную парковку для инвалидов. В чем суть этих изменений?

— Здесь сразу несколько новелл. Первое. Гражданам с инвалидностью больше никуда не нужно ходить, чтобы получить льготную парковку. Достаточно заполнить заявление через портал госуслуг или в личном кабинете Федерального реестра инвалидов (ФГИС ФРИ).

Раньше, как вы помните, гражданам с инвалидностью необходимо было лично приходить в МСЭ (медико-социальную экспертизу) и получать персонализированный знак.

Второе. Теперь по всей стране единая база транспортных средств, имеющих право на льготную парковку. Если раньше индивидуальный знак действовал только внутри региона, то теперь, благодаря внедрению цифровых технологий, он будет действовать по всей стране.

Третье и самое главное — механизм использования знака «Инвалид» принципиально меняется, он становится удобнее для тех, кто не имеет собственного авто и использует современные транспортные сервисы.

Теперь гражданин с инвалидностью сможет легко реализовать право на бесплатную парковку, передвигаясь на любом транспортном средстве. Заявление подается на один автомобиль, но данные в реестре обновляются уже через 15 минут. Благодаря такой скорости привязки, гражданам с инвалидностью станет проще пользоваться такси или каршерингом. То есть право на льготную парковку получат те, кто в данный момент физически перевозит гражданина с инвалидностью.

Простой пример — в семье растет ребенок-инвалид. Доход не позволяет купить личный автомобиль, но для поездок в больницы, на обследования семья пользуется помощью друзей, такси или каршерингом. Раньше такой автомобиль не мог бы остановиться прямо у больницы — там, где парковка для автомобилей только со знаком «Инвалид». Сейчас данные в реестре обновляются за 15 минут. Перед выездом родитель может занести данные автомобиля в ФГИС ФРИ, а к тому моменту, когда машина оказалась на парковке — ее данные уже в реестре.

— Что делать тем, кто получил такой знак до 1 июля 2020 года?

— Есть переходный период. Знаки действительны до конца года.

— Во время пандемии сколько граждан воспользовалось упрощенным порядком установления или продления инвалидности? То есть упрощенный порядок не подразумевает личного присутствия, как это происходит обычно?

— С 1 марта по 1 октября действует временный порядок — освидетельствование проводится на основании медицинских документов, без личного присутствия гражданина. Уже более 460 тыс. человек воспользовались такой возможностью.

— Упрощенный порядок будет использоваться по завершению пандемии?

— У нас есть такие планы. Действие временного порядка заканчивается 1 октября, но возможность освидетельствования без личного участия гражданина останется.

В 2021 году до 20% граждан будут оформлять или продлевать инвалидность без личного присутствия. И далее мы планируем увеличивать долю граждан, оформляющих инвалидность именно таким, дистанционным, образом.

Но отказаться от очного освидетельствования полностью во всех случаях невозможно. При проведении специалистами экспертизы определяется не только тяжесть инвалидности, но и те мероприятия по реабилитации, которые позволят компенсировать имеющиеся нарушения здоровья. Для этого составляется индивидуальная программа реабилитации (абилитации) — ИПРА. И чтобы качественно сформировать рекомендации, помочь человеку, важно знать условия, в которых он живет и работает. А этого уже в медицинских документах нет.

А вот выдача разных справок для разных органов власти точно может проходить без личного присутствия. У нас недавно произошел курьезный случай. Выпускник поступал в военное училище и просил выдать ему справку, что он не инвалид. Вот это была задача. Подобных справок раньше никто не выдавал. Мы, конечно, пошли навстречу. Такие моменты, к сожалению, пока еще в нашей жизни есть.

— А что будет с медико-социальной экспертизой?

— Мы продолжаем работу по ее реформированию. Основная цель — удобство и прозрачность для гражданина, и вместе с тем системный контроль за осуществлением реабилитации. Не инвалид должен ходить с программой реабилитации, а организации обеспечивать гражданину с инвалидностью комплекс реабилитационных мероприятий. Поэтому мы систематизируем критерии установления инвалидности, делаем удобным сам процесс получения помощи от государства, максимально переводим взаимодействие в электронный формат, как это уже произошло с автомобильным знаком «Инвалид».

Планируем внедрять телемедицинские технологии и дистанционную форму проведения медико-социальной экспертизы при получении консультативных заключений.

— Расскажите, зачем нужны сроки установления инвалидности детям.

— Чтобы оценить эффективность проведенной реабилитации. Если есть ухудшение — разрабатываются дополнительные меры для устранения или уменьшения возникших нарушений функций организма. Если медикаментозное лечение или реабилитация не помогают, категория «ребенок-инвалид» продлевается до 18 лет. Упрощенный порядок коснулся не только подтверждения инвалидности, но еще и замены средств реабилитации. Да, с 13 июня технические средства реабилитации подлежат замене по истечению срока использования без проведения экспертиз. И касается в первую очередь кресел-колясок с электроприводом и аппаратов на нижние конечности и туловище.

Практика показала, что 90% сдаваемых на проверку аппаратов на нижние конечности и туловище (ортезы) и 75% кресел-колясок с электроприводом не подлежали ремонту, а сама передача средства на экспертизу создавала людям неудобства.

Поэтому экспертиза останется только для тех средств, что выходят из строя раньше срока и высокофункциональных протезов с внешним источником энергии и микропроцессорным управлением, стоимость которых исчисляется несколькими миллионами рублей.

Сейчас в законодательстве закреплена норма, что средства реабилитации можно получить только по месту жительства (постоянной регистрации), что порой крайне неудобно. Обсуждались идеи разрешить получать необходимое оборудование по месту пребывания. На какой стадии эта инициатива? И как избежать злоупотреблений, чтоб не было такого, что кто-то получит три коляски, а кто-то ни одной?

Депутатами «Единой России» вместе с нашими специалистами разработан проект закона, который позволит получать технические средства реабилитации без привязки к постоянной регистрации. Надеюсь, что законопроект будет принят, и мы уже в этом году начать работать по нему. У нас есть ФГИС ФРИ — Федеральная государственная информационная система «Федеральный реестр инвалидов», в которой отражается факт выдачи ТСР, поэтому не стоит опасаться, что кто-то получит ТСР дважды. Это единая для всей страны электронная система, и она успешно работает.

— А можно пару слов о реестре?

— Реестр предоставляет каждому гражданину с инвалидностью доступ к личному кабинету. Там есть вся актуальная информация о выплатах, других мерах социальной поддержки, о ходе реализации его индивидуальной программы реабилитации или абилитации. Вся работа ведется в электронном виде.

С 1 июля 2020 года организации, которым требуется справка об инвалидности гражданина, сами запрашивают ее через федеральный реестр. Такие справки требуются для получения льгот по ЖКХ, путевок на санаторно-курортное лечение, льготного проезда, услуг в сфере занятости, многих региональных льгот и выплат. ФГИС ФРИ предоставляет органам власти всю необходимую информацию для оказания услуг — гражданину собирать «бумажные» справки не нужно.

Кроме того, реестр планируется интегрировать с базой вакансий «Работа в России». Это позволит информировать о доступных специальных категориях вакансий.