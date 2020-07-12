Эрдоган пытается легализовать турецкую военную экспансию в Ливии через государственные СМИ

Анкара, 12 июля. Турецкий журнал Фонда политических, экономических и социальных исследований (SETA) — Kriter опубликовал интервью с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Центральной темой разговора стало вторжение Анкары в Ливию.

Эрдоган обвинил во внутриливийском кризисе «иностранных наемников».

«Международное сообщество должно сделать выбор в пользу Триполи и остановить путчистов, совершающих военные преступления. Иностранные наемники, которые превратили страну в кровавую баню, должны быть немедленно удалены», — заявил он.

Во время общения с журналистами лидер Турции признал, что на территории североафриканского государства, действительно, находятся иностранные силы. Вот только не уточнил, какие именно. Федеральное агентство новостей готово исправить это допущение.

Как Турция эскалирует обстановку в Ливии

Достоверно известно, что в Ливии присутствует турецкий военный контингент: начиная от служащих регулярной армии, заканчивая сотрудниками частной военной компании SADAT. Последнюю арабские СМИ обвиняют в связях с запрещенной на территории Российской Федерации террористической организаций «Братья-мусульмане»1. Подробный разбор противозаконной деятельности данной организации представлен на нашем сайте в материале автора Telegram-канала «Стамбульский волк» под названием «ЧВК SADAT: что известно о частной армии Эрдогана».

Именно под руководством турецких кураторов вооруженные формирования нелегитимного Правительства национального согласия Ливии захватили Сабрату и Сурман. Во время наступления на западные города боевики освободили из тюрем террористов ИГ1 и «Аль-Каиды»1 (террористические организации, запрещены в РФ), которые присоединились к нападению на мирных жителей. Преступники под турецким командованием убивали безоружных, грабили их дома и, согласно фетве ИГ, сжигали все госучреждения. Помимо прочего экстремисты провели серию публичных казней в оккупированном городе и осквернили тела своих жертв.

Анкара вербует и перебрасывает сражаться на стороне ПНС сирийских террористов

Помимо наемников ЧВК SADAT и турецких военнослужащих, в Ливии находятся и другие иностранные силы — сирийские боевики. В республику их перебросили турецкие вербовщики, для сражений на стороне ПНС. В основном маршрут сирийцев в Триполи и Мисурату, находящимися под контролем различных бандформирований, лежит через Стамбул.

В Триполи организован «пункт приема» новоприбывших джихадистов. Находится он на территории аэропорта «Митига», переоборудованного под военную базу ПНС. «Митигу» контролирует бандформирование RADA, которой руководит военный преступник и член «Аль-Каиды» Абд аль-Рауф Карра. Именно его турки и члены триполитанских властей назначили ответственным за работу с сирийскими террористами ИГ.

За поддержку сил «правительства» премьер-министра Файеза Сарраджа Анкара обещает боевикам из Сирийской Арабской Республики ежемесячную зарплату в размере двух тысяч долларов США, а также гражданство Турции. Однако, многие из них, увидев, что воевать приходится бок о бок с террористами, сдаются в плен Ливийской национальной армии. Никаких гонораров и других обещанных привилегий они так и не увидели. Сирийцы обвиняют турок, что те заманили их в чужую страну обманом.

Турция — поставщик коронавируса в Африку

В интервью про-государственному изданию Эрдоган также затронул тему гуманитарной помощи Ливии. Он заявил, что Турция помогает североафриканскому государству бороться с распространением пандемии COVID-19. Вот только факты говорят об обратном. ФАН неоднократно сообщал, что именно перебрасываемые Анкарой сирийцы привезли на территорию африканской страны коронавирус. Впоследствии заболевание подхватили местные жители.

Однако, поддерживаемое Турцией «правительство» Сарраджа не оказало никакой медицинской помощи заразившимся ливийцам. Напомним, что глава «МВД» ПНС Фатхи Башага направил во все медучреждения приказ отправлять больных граждан в тюремные изоляторы. Зато раненным боевикам исправно выделялись больничные койки.

Данный документ, подписанный «министром внутренних дел» оказался в Сети, его дословный перевод представлен в статье под названием «Башага сохраняет больницы для боевиков и отправляет зараженных коронавирусом в тюрьмы». В то же время, Ливийская национальная армия возводит пять специализированных клиник для лечения гражданских лиц.

Очередной вброс Анкары не найдет отклика среди жителей Ливии

Таким образом, все озвучиваемые Эрдоганом тезисы оказались голословными. Очевидно, турецкий лидер попытался легализовать оккупацию Ливии с помощью национальных СМИ. Впрочем, вряд ли жители североафриканского государства поверили ему. Напомним, что на прошлой неделе в Бенгази состоялся всенародный митинг против военной экспансии Анкары.

Ливийцы высказались против иностранных захватчиков и потребовали их немедленного выдворения из страны. Собравшиеся со всех городов демонстранты поблагодарили единственный легитимный орган власти — Палату представителей, возглавляемую Агилой Салехом, и поддержали силы фельдмаршала Халифы Хафтара.

Напомним, что вторжение Турции во внутриливийский конфликт значительно усугубило ситуацию в республике. Помимо всех перечисленных выше преступлений, Анкара снабжает Триполи военной техникой, что напрямую нарушает оружейное эмбарго Организации Объединенных Наций в отношении Ливии. Боевики ПНС платят Эрдогану за оккупацию деньгами из государственного бюджета. Прочитать об этом можно в материале под названием «Группировка RADA вывела наличные средства из ЦБ Ливии после поставки турецкого оружия».

1 Организация запрещена на территории РФ.