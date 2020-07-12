Столица Судана вновь охвачена волной забастовок

Хартум, 12 июля. Сразу три акции протеста проходят в суданском Хартуме. Граждане Судана из различных групп населения собрались у министерства юстиции, в районе Соба и перед министерством энергетики.

Протестующие в трех районах Хартума имеют различные поводы для организации своих забастовок. Поблизости от министерства юстиции собрались граждане, требующие отмены поправок к уголовному законодательству и призывающие к организации сидячей забастовки против правящей коалиции Силы Декларации свободы и перемен (СДСП), сообщает информационный канал Tayeba.

Иные претензии у митингующих перед министерством энергетики и горнодобывающей промышленности. Там собрались подрядчики, работающие на Суданском заводе измерительных приборов, которые протестуют против невыполнения администрацией предприятия своих обязательств, а также выражают несогласие с направлением работников на профессиональную переподготовку.

Протестуют и жители района Соба в Хартуме. В Сети появились изображения воздвигнутых на улицах баррикад, на которых висят требования к властям обеспечить предоставление основных услуг населению. Появление баррикад говорит о готовности их строителей к силовому противостоянию с властями.

9 июля глава переходного правительства Судана Абдалла Хамдок принял отставку всего кабинета министров страны. За исключением главы министерства здравоохранения, который был освобожден от должности самим Хамдоком. На освободившиеся места были незамедлительно назначены новые чиновники. Однако смена кабмина не помогла решить проблемы в экономике и социальной сфере страны, которые только усугубились за год после переворота, приведшего к власти Абдаллу Хамдока.