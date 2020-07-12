Турция доставила 1400 тунисских боевиков в Мисурату гражданской авиацией

Триполи, 12 июля. Турция на гражданских самолетах переправила в Мисурату около 1400 иностранных наемников тунисского происхождения из Сирии. Об этом сообщает арабское издание Аfrigate news.

По информации от сотрудника службы безопасности в Мисурате, боевики из Сирии были доставлены несколькими партиями из сирийских провинций Идлиб и Алеппо в Газиантеп и Стамбул, а затем переправлены в Мисурату.

В дальнейшем наемников распределили по четырем районам, подконтрольным силам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии: Сабрата, аль-Ватыя, Захиба и Рас Джадир. Все эти районы находятся на расстоянии не более 100 км от границы с Тунисом.

При этом оружие дали в руки только командирам группировок, а наемников из Туниса не переправляли в восточную часть Ливии для сражений против сил Ливийской национальной армии (ЛНА).

Напомним, помимо протурецких боевиков из Сирии террористический режим ПНС в Триполи поддерживают также террористы из ИГИЛ1 (деятельность террористической группировки запрещена в РФ). Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) со ссылкой на главу Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR) сообщало, что за глау ПНС Файеза Сарраджа в Ливии сражается 49 джихадистов ИГ1.

12 июня боевики ИГИЛ нанесли удар по позициям сил Ливийской национальной армии на базе Таманхинт с применением РСЗО.

1 Организация запрещена на территории РФ.