حصاد أخبار ليبيا ، 12 يوليو: تحدث المسماري الظروف التي سيتم بموجبها استئناف إنتاج النفط في ليبيا ،ناقش باشاغا مسألة القضاء على الجماعات غير المقبولة م

ليبيا 12 يوليو. كلف الشعب الليبي جيش خليفة حفتر بالتفاوض مع المجتمع الدولي لاستئناف إنتاج النفط في البلاد ، بينما يتصارع و يتقاتل موظفو الحكومة في طرابلس على السلطة.

أخبر المسماري عن الظروف التي سيستأنف فيها إنتاج النفط في ليبيا

أخبر أحمد المسماري الصحفيين عن شروط فتح موانئ وحقول نفطية خلال مؤتمر صحفيВ

أولاً ، بدأ الجيش الوطني الليبي بفتح حساب خاص في أحد البلدان - من المفترض أن الأموال من إنتاج النفط ستتدفق هناك. ثانيًا ، تأمل طبرق في حشد الدعم من الدول الرائدة في العالم حتى لا تصبح عائدات النفط مصدرًا لتمويل الإرهاب وإمدادات أطراف المرتزقة الأجانب - يجب أن تذهب الأموال حصريًا إلى الليبيين. ووصف المسماري الشرط الثالث بمراجعة حسابات البنك المركزي الليبي في العاصمة لمعرفة كيف وماذا كانت عائدات إنتاج النفط على مدى السنوات الماضية.

فتحي باشاغا يناقش فكرة القضاء على المجموعات المعارضة مع ممثلي الأمم المتحدة

التقى وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبي فتحي باشاغا بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز.

وخلال المحادثات ، ناقش ممثل وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبي مع ستيفاني ويليامز خطط الوزارة لإصلاح القطاع الأمني في البلاد ، وكذلك برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. والآن يبذل رئيس وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني كل جهد ممكن للقضاء على المسلحين "المرفوضين" واستبدالهم بمن يدعمونه. ترجع هذه الإجراءات إلى طموحات باشاغا في تولي رئاسة حكومة طرابلس.

دعى ناشطون في مجال حقوق الإنسان إلى معاقبة المسؤولين عن مقتل 12 مدنياً في ليبيا

أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الاشتباكات بين الجماعات المسلحة في منطقة جنزور غرب طرابلس ، وقال بيان رسمي إن هذه الاشتباكات "أرعبت السكان المدنيين وعرّضت حياة الناس وسلامتهم للخطر".

ودعا نشطاء حقوق الإنسان وزارة الداخلية لحكومة الوفاق الوطني الليبي والمدعي العام إلى فتح تحقيق شامل في الحادث ، مؤكدين أنه يجب محاسبة المسؤولين عن مقتل المدنيين. وشددت اللجنة على ضرورة وضع حد للإفلات من العقاب من خلال إنشاء آليات دولية لضمان مقاضاة منتهكي حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في ليبيا.

ذا ناشيونال: تركيا تلعب دورًا مزعزعًا للاستقرار في شمال إفريقيا

نشرت صحيفة ذا ناشيونال الأسبوعية الناطقة بالإنجليزية في الإمارات العربية المتحدة مقالا عن المشاريع التوسعية التركية في ليبيا. يعتقد مجتمع الخبراء العرب أن الرئيس رجب طيب أردوغان يفرض أجندته الإيديولوجية لبناء قوات عسكرية على المستوى الإقليمي.

السؤال الرئيسي ، بحسب كاتبي المقالة ، هو ما إذا كان المسار السياسي لأنقرة يمكن أن يتغير بعد الانتخابات الأمريكية ، وإذا كان الأمر كذلك ، كيف عمل خصم ترامب الديمقراطي "بايدن" كنائب لرئيس إدارة باراك أوباما ، الذي دعم حكومة منظمة الإخوان المسلمين الإرهابية في مصر.واليوم يرتبط اسم الزعيم التركي بجماعة الإخوان المسلمين.