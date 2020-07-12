Борис Пивовар: РФ может и должна конкурировать на африканском рынке космических технологий

Исполнительный директор египетского космического агентства Мохаммед аль-Куси объявил об окончании согласования проекта совместного китайско-египетского спутника Egypt Sat-2. Федеральное агентство новостей выяснило, насколько серьезной может быть конкуренция России и Китая на африканском рынке космических технологий.

Проект китайско-египетского спутника Egypt Sat-2 разрабатывается с 2018 года. Финансируется он за счет гранта китайского правительства в 45 миллионов долларов и предусматривает создание космического аппарата для дистанционного зондирования земли.

Нельзя не упомянуть, что аппарат с аналогичным названием уже существовал. Он был разработан Египтом в сотрудничестве с российской корпорацией «Энергия» и запущен 16 апреля 2014 года. В январе 2015 года спутник был передан на управление египетским специалистам, но в мае того же года из-за сбоя в бортовом вычислительном комплексе прекратил свою деятельность. Впоследствии РКК «Энергия» вывела на орбиту более совершенный спутник Egypt Sat А, функционирующий до сих пор.

Как пояснил корреспонденту ФАН руководитель Института космической политики Иван Моисеев, в совпадении названий российско-египетского и китайско-египетского спутников нет ничего необычного. Переход от циферного к буквенному наименованию обыкновенно обозначает разработку следующего поколения космических аппаратов в рамках одной серии. Китайцы же воспользовались освободившимся порядковым номером, что никаким образом не говорит о затруднениях российско-египетского космического сотрудничества.

При этом эксперт отметил энергичные действия Поднебесной как на египетском, так и на африканском рынке космических технологий в целом.

«Китай считает рынок Африки перспективным и активно там работает. Китайцы подходят системно, вкладывают деньги и планируют его занять. Они нацелены на Африку и Южную Америку, поскольку на другие рынки им не пробиться», — объяснил Моисеев.

Такие действия Пекина создают серьезную конкуренцию российским производителям. Старший преподаватель факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Борис Пивовар в беседе с корреспондентом ФАН отметил преимущества Китая, но подчеркнул, что нашим специалистам необходимо продолжать бороться за рынок. Тем более, что у России есть существенная фора в виде многолетнего партнерства с отдельными странами.

«Россия может и должна конкурировать на африканском рынке и с точки зрения производства, и с точки зрения запусков. Особенно в тех странах, с которыми у нас исторически хорошие отношения. Другой вопрос, что Китай берет экономикой, берет ценой и возможностями. Они достаточно адаптивные, они подстраиваются и готовы брать любые заказы. Африка — быстро растущий континент, как в плане населения, так и в экономическом и технологическом планах. Россия должна не упустить эту возможность, как, впрочем, и любую другую возможность, которая открывается на африканском рынке».

Россия владеет проверенной технологией отправки на орбиту космонавтов. Некоторое время наша страна была единственной державой, обладающей такой возможностью. После запуска корабля Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами на борту эта технология перестала быть эксклюзивной, но детище Илона Маска еще не наработало такой статистики надежности, какая есть у российских аппаратов.

Отправить представителя своей страны на орбиту — мероприятие статусное, повышающее престиж государства на международной арене. Однако подготовка космонавтов для полноценной работы на орбите потребует серьезных вложений.

В качестве альтернативы корпорация Роскосмос предлагает космический туризм. Но Иван Моисеев считает, что Египет не заинтересован в таком варианте, несмотря на то, что единственный африканский космонавт — уроженец ЮАР Марк Шаттлворт — летал именно в качестве туриста.

«Объединенным Арабским Эмиратам мы недавно запустили одного туриста. Но Египет слишком прагматичен, чтобы запускать человека за деньги просто так. Чтобы отправить настоящего космонавта, нужно создавать инфраструктуру, исследовательские центры, которые будут работать в этом направлении. А просто заплатить деньги — это может каждый. Тут престиж уже небольшой», — отметил эксперт.

В 2018 году в интервью для РИА Новости депутат египетского парламента Эвелин Мата заявил, что Египет не собирается полагаться на какого-то одного партнера в развитии космических технологий. С точки зрения Каира этот шаг, безусловно, правильный. Однако для России это означает, что необходимо тщательно прорабатывать дальнейшее сотрудничество с этой и другими африканскими странами в сфере космоса, предлагая наиболее подходящие под интересы заказчика решения.