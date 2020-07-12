Гузеева ответила подписчице, сравнившей ее с алкоголичкой

Москва, 12 июля. Актриса и телеведущая Лариса Гузеева в очередной раз не смогла оставить без внимания нелестный комментарий в Instagram. Она ответила поклоннице, которая сравнила ее с алкоголичкой.

В своем аккаунте в соцсети Гузеева опубликовала новые фото со своими подругами и коллегами, которых знает много лет. Она решила показать фолловерам дорогих близких людей, с которыми чувствует себя по-настоящему комфортно.

«12 лет я работаю с этими прекрасными, красивыми, умными и бесконечно талантливыми девочками. Они мои подруги навсегда — понимаем и чувствуем с полувзгляда друг друга. Снимаем в деревне. Нам хорошо», — написала она в посте.

Однако некоторые подписчики восприняли публикацию как новый повод для едкого комментария в адрес звезды.

«Похожи на алкоголичек», — написала пользовательница petkovih6003.

Гузеева не стала игнорировать высказывание и ответила на него в свойственной себе манере.

«Я вас, страшненьких, без мозгов и фантазий, жалею», — прокомментировала она.

После этого фолловеры разделились на несколько условных лагерей: одни осудили женщину, которая начала перебранку оскорблением, другие — актрису, поступившую не совсем, на их взгляд, мудро, решив ответить, а третьи — наоборот — поддержали Гузееву и ее решительную борьбу со злопыхателями.

Ведущая «Давай поженимся» известна тем, что привыкла всегда прямо говорить о своем истинном мнении. Именно поэтому от Гузеевой нередко можно услышать весьма «крепкие» комментарии в адрес коллег, участников шоу или фолловеров.

Ранее раздраженная актриса напророчила хейтерам болезнь, если они будут оскорблять ее.