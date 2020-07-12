ВОЗ объявила о рекордном приросте числа заразившихся коронавирусом

Москва, 12 июля. Медики за минувшие сутки зарегистрировали в мире рекордные 230 370 случаев заражения коронавирусом. Об этом объявила Всемирная организация здравоохранения.

При этом за прошедший день, по ее данным, скончались 5285 пациентов с COVID-19.

В целом, с начала пандемии в мире выявили 12 552 765 случаев заболевания и зафиксировали 561 617 летальных исходов, уточнили в ВОЗ. Наиболее сильный удар инфекция нанесла по Северной и Южной Америке — 6 540 222 выявленных случаев COVID-19 и Европе — 2 907 654.

Предыдущий рекорд фиксировали 10 июля. Тогда, как уточнялось в отчете ВОЗ, за сутки выявили свыше 228 тысяч заражений.

Коронавирусная инфекция, вспышка которой произошла в Китае в конце прошлого года, за довольно короткий срок охватила почти все страны. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. Государства стали закрывать границы и вводить на своей территории карантин.

Ученые многих стран работают над созданием вакцины от коронавируса, разработку ведут в том числе и специалисты в России. На этой неделе Сеченовский университет успешно завершил испытания на добровольцах первого в мире препарата от COVID-19. Была клинически подтверждена безопасность вакцины.

Согласно последней информации оперативного штаба по контролю за распространением инфекции, в России с начала пандемии зафиксировано 727 тысяч случаев COVID-19. Число выздоровевших пациентов достигло отметки в 501 тысячу. Скончались около 11 тысяч человек.