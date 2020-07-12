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Диетолог рассказала, чем нельзя закусывать алкоголь

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Диетолог рассказала, чем нельзя закусывать алкоголь

Москва, 12 июля. Диетолог Марият Мухина рассказала, какие продукты нельзя сочетать с алкоголем, поскольку они вредят организму человека.

Специалист не рекомендует пить пиво и закусывать запеченным сыром, поскольку это чревато набором веса. Марият рекомендует выбрать что-то одно: либо выпить, либо съесть.

«Алкоголь сам по себе — это еда, горючий высококалорийный материал», — пояснила Мухина, ее слова приводит издание «Слово и Дело».

Она также напомнила, что после приема алкогольного напитка не стоит пить лекарственные средства. Диетолог считает, что при небольшом объеме алкоголя можно не закусывать.

Диетолог рассказала, чем нельзя закусывать алкоголь

Некоторые россияне любят выпивать, закусывая бутербродом с маслом и красной икрой. Этот продукт очень жирный, поэтому опьянение наступит нескоро.

Таким образом, человеку придется выпить больше, чтобы расслабиться. И это сильнее ударит по его печени и сердцу, отметила Мухина.

Плохая идея также закусывать алкоголь консервированными овощами, несмотря на популярность такой закуски в России. Во всех маринадах содержится уксус и сахар, которые только усугубляют похмелье.

Ранее эксперты по здоровому питанию рассказали, чтоб обыкновенная красная свекла помогает вывести токсины из организма.

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