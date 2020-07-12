Диетолог рассказала, чем нельзя закусывать алкоголь

Москва, 12 июля. Диетолог Марият Мухина рассказала, какие продукты нельзя сочетать с алкоголем, поскольку они вредят организму человека.

Специалист не рекомендует пить пиво и закусывать запеченным сыром, поскольку это чревато набором веса. Марият рекомендует выбрать что-то одно: либо выпить, либо съесть.

«Алкоголь сам по себе — это еда, горючий высококалорийный материал», — пояснила Мухина, ее слова приводит издание «Слово и Дело».

Она также напомнила, что после приема алкогольного напитка не стоит пить лекарственные средства. Диетолог считает, что при небольшом объеме алкоголя можно не закусывать.

Некоторые россияне любят выпивать, закусывая бутербродом с маслом и красной икрой. Этот продукт очень жирный, поэтому опьянение наступит нескоро.

Таким образом, человеку придется выпить больше, чтобы расслабиться. И это сильнее ударит по его печени и сердцу, отметила Мухина.

Плохая идея также закусывать алкоголь консервированными овощами, несмотря на популярность такой закуски в России. Во всех маринадах содержится уксус и сахар, которые только усугубляют похмелье.

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