Киев легализирует игорный бизнес и введет налог на занятие проституцией

Верховная рада Украины приступила к рассмотрению принципиально нового законопроекта, предусматривающего полную легализацию казино и так называемых альтернативных игорных домов на территории от Закарпатья до части Донецкой и Луганской областей. Одновременно украинские парламентарии озаботились вопросом обложения налогами представителей первой древнейшей профессии. Как утверждают авторы обеих идей, в случае принятия соответствующих документов нищая украинская казна пополнится десятками миллиардов гривен, необходимых Киеву для погашения задолженности перед Международным валютным фондом. Независимые эксперты настроены скептически. В ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

14-летний киевлянин Виталий Л. выиграл 50 тысяч гривен (около 135 тысяч рублей) в местном интернет-казино. Подросток в судебном порядке добился выплаты обещанных ему денег: во всплывающих окнах рекламы в Интернете размещалась информация о регулярном зачислении на несуществующий банковский счет Виталия определенной суммы. Стараниями отца-адвоката Л. убедил правосудие, что в конкретном случае рекламодатели нарушили конституционные права несовершеннолетнего гражданина и фактически пытались его обмануть.

«Мой подзащитный не участвовал в каких-либо викторинах, однако казино в режиме онлайн нарочно вводило его в заблуждение, — заявил официальный представитель Виталия. — Если бы на Украине был полностью легализирован игорный бизнес, такого прецедента не возникло бы. Но, к счастью, мы воспользовались случаем».

Сослагательное наклонение в истории с киевским подростком на днях попытался стереть парламент Украины. Народные избранники в Киеве в целом одобрили документ под кодовым номером 2285-д, разрешающий открытие до двух тысяч (!) казино, частных лотерейных организаций, независимых тотализаторов и даже карточных сообществ. По словам разработчика упомянутого законопроекта, депутата Рады от правящей партии «Слуга народа» Олега Марусяка, так парламентский комитет по финансовой, налоговой и таможенной политике будет полностью контролировать «миллионные поступления в бюджет».

«Нужно попросту направить процесс развития азартных игр [на Украине] в цивилизованное русло, государство от этого только выиграет», — говорится в сопроводительной записке к документу.

Несмотря на то, что украинское Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало этот документ и предрекло скорое превращение Украины в очередную «прачечную для отмывания денег», потенциальные сотрудники игорной сферы настроены оптимистически.

«Люди уже активно закупают технику, завозят игровые автоматы и оплачивают [на долгосрочной основе] аренду необходимых помещений, — сказала журналистам в Киеве президент общественного объединения «Поддержка легализации игорного бизнеса Украины» Елена Мочалова. — Уже включены все рычаги для лоббирования документа, обратного пути нет».

С мнением активистки согласен и владелец сети развлекательных центров Степан Курчак (имя изменено).

«Я хочу вывести из тени свое дело: у меня люди проводят соревнования по покеру, играют в рулетку, делают ставки на результаты футбольных матчей и даже на президентские выборы. Все это происходит в компьютерном режиме, — сказал бизнесмен в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей. — Если государство разрешит и казино станет повсеместным явлением, то я и такие, как мы, это государство озолотим».

В том, что уже в ближайшее время украинская экономика действительно пополнится за счет поступлений от азартных игр, отчасти согласны и международные аналитики.

«Сегодня официальный Киев прекрасно отдает себе отчет в том, что, разрешив функционирование различного рода игорных заведений, он погасит задолженность по основным займам МВФ, — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей нидерландский наблюдатель Александр Митц. – С другой стороны, эта вседозволенность может вызвать новые проблемы в украинском обществе».

По мнению Митца, легализировав казино и частные лотереи, тому же официальному Киеву необходимо задуматься над легализацией проституции.

«Это также принесет дополнительные деньги в разоренную украинскую казну», — резюмировал эксперт.

Указанные украинские народные избранники задумались и над этим. Один из комитетов Верховной рады принял к обсуждению проект постановления о дополнительном налогообложении лиц, занимающихся предоставлением услуг в сфере «частных консультаций интимного характера».

Постановление пока не имеет четкой формулировки и юридической основы, однако в случае его принятия парламентом фискальной данью будут обложены не только тысячи массажных салонов и ночных клубов, но и некоторые брачные агентства и даже отдельные жрицы любви, состоящие на учете в правоохранительных органах.