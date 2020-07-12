Рудинштейн подсчитал, сколько семья погибшего в ДТП с Ефремовым зарабатывает на ток-шоу

Москва, 12 июля. Родные водителя Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, получают немалые деньги за участие в различных ток-шоу. Об этом заявил кинопродюсер Марк Рудинштейн, не первый год знакомый с артистом.

Он считает, что «странная» семья с несколькими женами по итогам судебного разбирательства получит крупную сумму. А пока они зарабатывают на телевизионных передачах, на которые, по словам продюсера, бесплатно никто не ходит, даже он сам.

«По 350 тысяч [платят], я тоже от кого-то слышал, это как раз нормальный порядок цен для телевизионщиков, — подсчитал Рудинштейн в беседе с KP.Ru. — Обычно на ток-шоу платят миллион за большого героя. А тут просто миллион разбили на всех родственников».

Кинопродюсер подчеркнул, что не осуждает родных Захарова, которые ходят по ток-шоу после его смерти.

«Для них с «паршивой овцы хоть шерсти клок», — объяснил он.

Как напоминает НСН, по решению Таганского суда Ефремов находится под домашним арестом. Вечером 8 июня он в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу в центре Москвы. На Садовом кольце его джип протаранил фургон Lada, которым управлял курьер Захаров. От полученных травм мужчина скончался. А в крови Ефремова, который, к слову, в аварии не пострадал, нашли следы наркотических веществ.

За то, чтобы заслуженный артист России понес суровое наказание, выступили многие общественные и политические деятели. Например, худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков призвал противостоять «вознесению звезд на постамент».