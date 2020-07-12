Эксперт NI рассказал, какой неприятный сюрприз готовит Россия для США в Крыму

Вашингтон, 12 июля. Появление в Крыму модернизированного российского бомбардировщика Ту-22М3М станет одним из неприятных сюрпризов, который РФ готовит для США. Об этом пишет американский журнал The National Interest.

Обозреватель из Штатов рассказал о российском военном самолете, способном дать достойный ответ неприятелю в Черноморском регионе, пишет «ПолитРоссия». Эксперт NI Марк Эпископос полагает, что усовершенствованный бомбардировщик-ракетоносец, который получит ряд серьезных преимуществ, может быть направлен на боевую службу в Крым.

По его словам, модернизированный Ту-22М3М похвастается передовым радиоэлектронным оборудованием, которое позволит повысить точность навигации и оптимизировать техническое обслуживание самолета, а также обзаведется усовершенствованными средствами радиоэлектронной борьбы.

Однако наиболее устрашающими для неприятеля, считает журналист, станут широкие боевые возможности самолета, который, как ожидается, будет вооружен гиперзвуковыми ракетами новейшего авиационного комплекса «Кинжал». Это позволит Ту-22М3М стать острием новой российской силовой стратегии противодействия американским авианосным группировкам.

«Особенно важной является возможность переброски Ту-22М3М в Крым», — подчеркнул Эпископос.

Он отметил, что американские эсминцы регулярно заходят в Черное море, и если напряженность обострится, то заступившие на боевое дежурство в Крыму бомбардировщики Ту-22М3М станут неприятным сюрпризом для ВМС США.

Ранее летчик-инструктор Андрей Красноперов рассказал Федеральному агентству новостей, что Ту-22 подтвердил свои возможности по сверхзвуку и вскоре получит новые гиперзвуковые «Кинжалы», которые можно назвать прорывом, поскольку они обладают уникальными скоростными характеристиками, делающими их неуязвимыми для противоракетной обороны противника. По его словам, это говорит о том, что цель российской политики — ответный удар — будет достигнута практически 100%.