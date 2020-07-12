Астролог назвала знаки зодиака, которым повезет на следующей неделе

Москва, 12 июля. Астролог Алена Никольская рассказала, для каких знаков период с 13 по 19 июля будет удачным.

Следующая неделя будет особенно интересной, для людей определенных знаков она сулит позитивные изменения. В начале недели повезет Близнецам, Весам и Водолеям.

В середине недели все будет легко получаться у Раков, Скорпионов и Рыб. Они смогут реализовать свои проекты, которые ранее требовали сил и времени.

Плодотворной неделя будет для Львов, Стрельцов и Овнов. У этих знаков откроется «второе дыхание», они смогут заработать больше денег.

Выходные будут удачными для Тельца, Девы и Козерога. Возможно, они смогут встретить человека, который станет их второй половинкой

Другим знакам Никольская пожелала решать вопросы, касающиеся торговли и установления новых связей. Все идеи, которые приходят в голову с 13 по 19 июля, нужно записывать. Не исключено, что одна из них поможет вам разбогатеть.

Астролог напомнила, что вместе с возможностями новая неделя несет и опасности. Всем, кто работает на промышленных предприятиях, нужно быть осторожными. Это также касается работников АЭС, передает «Пятый канал».

Ранее астрологи назвали знаки зодиака, к которым расположены звезды.