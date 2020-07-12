Затулин объяснил, почему демонтировали сочинский памятник подвигу русских солдат

Москва, 12 июля. Депутат Госдумы от Сочинского округа Константин Затулин прокомментировал ситуацию с памятником подвигу русских солдат, который был установлен в Адлерском районе на месте руин крепости Святого Духа, а затем временно снят. По его словам, изначально мемориал разместили в неправильном месте.

Парламентарий рассказал, что памятник был установлен без его ведома, а также без согласия других сочинцев, которые в начале курортного сезона были озабочены «совсем другими проблемами».

«Инициаторы — адлерские депутаты городского собрания — торопились осуществить свой замысел, который, конечно, носил вполне объяснимый и сугубо патриотический, краеведческий характер. Но, как иногда бывает, «что-то пошло не так». Устроители, как теперь выясняется, проигнорировали мнение топонимической комиссии, возразившей против установки памятного знака на месте, где форта никогда не было», — пояснил он.

По его словам, это превратило «скромный памятник форту» в «монумент подвигу русских солдат в Кавказской войне» и спровоцировало реакцию немногочисленных, но активных представителей черкесской общины Сочи. В итоге он был демонтирован, но это вызвало недовольство с другой стороны.

«Прежде всего, прошу всех успокоиться. Нет сомнений ни в подвигах русских солдат, ни в мужестве кавказских народов. Нет сомнений в том, что память военных поселений Святого Духа, Александрии, Даховского, Навагинского и других, положивших начало городу Сочи, может и должна быть увековечена, как и память убыхских и шапсугских аулов, закрепившаяся в сочинской топонимике», — заверил депутат.

Затулин пообещал, что памятник форту Святого Духа будет установлен в надлежащем месте, «со всем уважением» к русским и черкесам, историческим предкам сочинцев.

Монумент подвигу русских солдат появился в Адлерском районе Сочи на месте руин крепости Святого Духа в начале июля. Как объяснили «Царьграду» в городской администрации, его было решено разместить именно там, поскольку форт был заложен спустя две недели после высадки десанта русской армии на мыс Адлер.

Архитектурная композиция выполнена в виде возвышенности с изображением карты знаменитой крепости.