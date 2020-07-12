Генерал армии Украины уверен, что разговор Порошенко и Байдена «больно ударит» по Киеву

Киев, 12 июля. Аудиозапись телефонных переговоров экс-президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, произошедших в 2016 году, приведет к негативным последствиям для страны как в политическом, так и в экономическом плане. Об этом заявил Николай Маломуж, занимавший в свое время пост главы Службы внешней разведки Украины.

Генерал армии Украины считает, что «история с утечками компромата» связана с государственной тайной. Записи и их попадание в открытый доступ, по его мнению, «больно ударят» по Киеву.

Маломуж считает, что для Украины не будет никакой выгоды ни от победы Байдена на президентских выборах в США, ни от победы нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа.

Генерал армии констатировал, что общая поддержка Конгресса США останется в любом случае, но только из-за того, что Вашингтон рассматривает Украину как форпост в противостоянии с Россией.

«Но глобальной поддержки, типа плана Маршалла, для Украины не будет», – заключил Маломуж.

Напомним, что опубликовал записи телефонных переговоров Порошенко с Байденом депутат Верховной рады Андрей Деркач. В беседе политики обсуждали вопросы, относящиеся ко внутриполитическим делам Киева. Основной темой разговора стал вопрос повышения тарифов ЖКХ по требованию МВФ, а также проблема национализации «Приватбанка».

Кроме того, часть беседы посвящена обстоятельствам августовского инцидента 2016 года в Крыму. Обозреватель Федерального агентства новостей, проанализировав материал, сделал следующий вывод: аудиозапись в очередной раз подтверждает, что постмайданная Украина промышляет государственным терроризмом.