Донбасс, 12 июля. Автомобиль с военными ВСУ взлетел на воздух в Луганской области. Военные ДНР эффективно подавляют огневые точки противника. Комбриги ВСУ обогащаются на фейковых военных учениях. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Донецк, Спартак и Гольмовский обстреляны украинскими «освободителями» в минувшие сутки. Огонь украинцы вели из противотанковых комплексов, тяжелых 120-мм минометов, вооружений боевых машин пехоты и гранатометов. В результате обстрелов в Гольмовском повреждены три частных дома и гражданский автомобиль, в Донецке частично разрушены три здания. В Луганской Народной Республике спокойно.

Корреспонденту ФАН в оборонном ведомстве ДНР рассказали, что в субботу подразделения республиканских сил нанесли ответный удар. Они уничтожили огневую точку ВСУ, ранения получили двое украинских военнослужащих — солдат Ковбель и сержант Шпаковский.

Автомобиль с солдатами ВСУ взлетел на воздух

Украинские войска продолжают вести трагический список погибших от взрывов на собственных минах. Очередной инцидент произошел в охваченной огнем Луганской области после возвращения подразделений 30-й механизированной бригады ВСУ с ликвидации лесных пожаров в Новоайдарском районе.

Командование бригады забыло предупредить вернувшиеся подразделения о том, что в местах их дислокации оборудованы новые минные поля и заграждения. Военный автомобиль с тремя солдатами наехал на противотанковую мину ТМ-62. Все трое погибли. Чтобы избежать ответственности за гибель подчиненных, командование включило их в списки дезертиров.

Националисты сожгли собственные позиции

Жажда наживы и жадность губят украинских боевиков. К примеру, националисты батальона «Айдар» (запрещен в России) недавно попытались скрыть масштабные хищения военного имущества и устроили для этого пожар на одной из своих позиций, сообщают в Управлении Народной милиции ДНР. Командир первой штурмовой роты «Айдара» с позывным Тайм приказал поджечь нерабочий «Урал».

Огонь с пылающего автомобиля перекинулся на блиндаж и быстро распространился. Уничтожен квадрокоптер айдаровцев, два американских прибора ночного видения и одна винтовка Remington. Приехавший на место ЧП командир нацбатальона Пташник приказал подопечным восстановить военное имущество за свой счет.

Комбриг ВСУ провел фейковые военные учения

Не отстают от своих «братьев» из «Айдара» и армейские части. Подразделения украинской армии в Луганской области массово списывают украденное военное имущество, сообщают в Народной милиции ЛНР. К примеру, командир 30-й мехбригады Иван Гараз списал 300 тонн горюче-смазочных материалов, которые якобы использовали для занятий по огневой подготовке.

Но тренировки проводились только на бумаге, о чем свидетельствуют красочные фейковые фотоотчеты. О клевете комбрига узнало вышестоящее командование — штаб оперативно-тактической группировки «Север». Командирам подразделений бригады предписано в течение декады оплатить выявленную недостачу в 6,5 млн гривен из собственных средств, иначе всех ждет уголовная ответственность.