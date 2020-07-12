Звезда Голливуда Крис Эванс скрывает новую возлюбленную

Лондон, 12 июля. Звезду американских фильмов про супергероев Криса Эванса заподозрили в отношениях с актрисой Лили Джеймс.

Бессменный «Капитан Америка» 39-летний Эванс на выходных приехал в Лондон. Папарацци заметили его на вечеринке в клубе Mark's. А вечером актер поселился в одном из номеров в отеле The Corinthia, пишет издание Daily Mail.

Вместе с ним на такси приехала и Лили Джеймс, но девушка вошла в отель через другой вход. Пока неясно, почему Эванс скрывает новую подружку.

Актриса была одета в алое платье и темный плащ.Крис Эванс тоже выглядел, как молодой человек, который отправился на свидание. Поклонники предположили, что Эванс и Джеймс пытаются скрыть романтические отношения.

Эванс считается одним из самых завидных женихов Голливуда. Он красавец и востребован в кино. Яркая внешность помогает актеру покорять сердца даже самых неприступных красоток.

Он встречался с Джессикой Бил, Минкой Келли, Дженни Слейт, но эти романы ни к чему не привели. Поклонники надеются, что отношения с 31-летней Лили Джеймс закончатся свадьбой.