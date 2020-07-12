Лиза Галкина разыграла отца, заговорив «по-лягушачьи»

Москва, 12 июля. Дочь звездной пары Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза развеселила отца, продемонстрировав ему очередной, но весьма необычный талант — умение говорить «по-лягушачьи».

Юморист опубликовал в Instagram видео, на котором показал, за каким необычным занятием застал шестилетнюю дочь. Девочка, сидя на полу, стала «квакать» в разных тональностях, чем поставила отца в тупик.

Галкин поинтересовался у ребенка, как это у нее так получается. На что девочка хитро ответила, что «просто сидит и ничего не делает». При этом она пыталась незаметно спрятать детский музыкальный инструмент, который и издавал необычные звуки.

Подписчики Галкина пришли в восторг от такого розыгрыша. Они осыпали девочку комплиментами и похвалили родителей за хорошее воспитание.

«Сообразительная, молодец», — оценила sv.etlana859.

«Лиза умничка! Еще и находчивая такая. Вся в маму и папу», — считает gordeeva.nv.

«Обхохочешься! Талантище», — высказалась stefanotiss.

«Это же гениально! И очень смешно», — написала bigmamama69.

Отметим, что звездная семья в самоизоляции старается всячески разнообразить свой досуг. Недавно Галкин вместе с Лизой и ее братом Гарри пытался с помощью батута «взлететь до заката». А до этого устроил двойняшкам домашний квест с полосой препятствий.