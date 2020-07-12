Германия предложила ЕС ввести санкции против причастных к кибератаке на Бундестаг

Берлин, 12 июля. Германия предложила странам Евросоюза ввести санкции против причастных к хакерской атаке на Бундестаг 2015-го года. Об этом сообщает немецкое информационное агентство DPA со ссылкой на ответ правительства ФРГ на парламентский запрос Левой партии.

Юридический механизм санкций за преступления в киберпространстве был согласован в ЕС в прошлом году, но еще не применялся. Согласно ему, против хакеров вводится ряд ограничений, в числе которых запрет на въезд в сообщество и заморозка активов. О запуске процедуры активации этого механизма Германией стало известно в мае.

В начале месяца Генпрокуратура ФРГ объявила в международный розыск россиянина Дмитрия Бадина, которого подозревает в участии в этой сетевой атаке. По версии немецких правоохранителей, мужчина является членом хакерской группы Fancy Bear («Модный мишка». — Прим. ФАН). При этом ни одно из силовых ведомств ФРГ не предоставило никаких доказательств о связях киберпреступников с Москвой.

РФ, в свою очередь, неоднократно отвергала обвинения в причастности к этому преступлению.

Как пишет DPA, в июне Германия представила партнерам по ЕС «объемный пакет доказательств», добытый в ходе расследования своих правоохранителей и из открытых источников. Представитель Левой партии Андрей Хунко заявил, что не считает доказанной причастность РФ к кибернападению и поэтому считает введение санкций неуместным.

Кибератака на сети Бундестага началась 30 апреля 2015 года. Многие немецкие депутаты получили идентичные электронные письма с вредоносными ссылками, разосланные якобы от ООН. Для предотвращения распространения вируса пришлось на время отключить всю IT-систему Бундестага. В результате атаки было похищено не менее 16 Гбайт данных, среди которых переписки парламентариев.

В конце мая МИД ФРГ пригласило посла РФ в стране Сергея Нечаева на беседу по этому делу.

Решение о введении санкций не принято, но если страны ЕС согласятся с предложением Германии, то этот случай станет первым, когда за кибератаку будут применены рестрикции.