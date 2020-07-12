Американский политолог объяснил, почему тесные связи России и Киргизии бесят США

Вашингтон, 12 июля. Тесные связи России c государствами Средней Азии вызывают острое недовольство США. Именно поэтому ЦРУ проявляет настороженный интерес к проекту строительства железнодорожной магистрали Китай - Киргизия - Узбекистан, заявил известный американский политолог и публицист Фил Батлер.

В своей статье для издания New Eastern Outlook специалист объяснил, что Вашингтон совершенно не заинтересован в том, чтобы их главные политические оппоненты на международной арене поддерживали дружеские и деловые связи с соседями. Это просто бесит американские власти.

«Разведка и институты внешней политики США хотели бы разорвать все связи, если нити тянутся не к Вашингтону», – цитирует его «ПолитРоссия».

Особую неприязнь Штаты испытывают к международным проектам других стран, и одним из них является строительство железнодорожной магистрали Китай - Киргизия - Узбекистан. Батлер отметил, что ЦРУ и Госдеп с радостью поставили было крест на этом проекте, но возможное участие в нем России, заставило Белый дом насторожиться.

«Когда речь идет о чужой прибыли, США придерживаются эгоистичной политики, даже если им ничего не светит», — подчеркнул он.

Политолог напомнил о недавнем телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Российский лидер предложил ему помощь в восстановлении республики после пандемии коронавируса.

«Я никогда не читал о том, что США предложили кому-то помощь. Кроме того, я не слышал, чтобы кто-то просил администрацию Трампа о чем-то в последнее время», — констатировал Батлер.

Напомним, о том, что Бишкек предложил России участвовать в создании железной дороги Китай - Киргизия - Узбекистан стало известно 1 марта минувшего года. Об этом сообщил журналистам вице-премьер республики Жениш Разаков. Он уточнил, что в качестве партнера в реализации проекта может принять участие компания «Российские железные дороги».

Изучением этого предложения, по словам Разакова, займется экспертная группа и специалисты Министерства транспорта РФ. Вице-премьер отметил, что хотя Москва еще не приняла окончательного решения, «но заинтересованность с ее стороны есть».