Изменившийся до неузнаваемости «Полежайкин» поразил поклонников

Москва, 12 июля. Актер Михаил Казаков, получивший известность после роли Ильи Полежайкина в сериале «Папины дочки», изменился до неузнаваемости. Знакомый зрителям по образу пухлого и несмышленого школьника, спустя годы он превратился в стройного спортивного мужчину и стал заботливым отцом.

Казаков счастлив своему преображению, это можно понять по тому, как часто он публикует в Instagram фотоколлажи, на которых сравнивает того самого Полежайкина с реальным собой.

С момента съемок в сериале актер сильно похудел, возмужал и изменил прическу. Под каждым новым постом подписчики не перестают удивляться колоссальным переменам в его внешности и признаются, что с трудом узнают в нем знакомого героя.

«Полежайкин уже не тот», — написал под одним из снимков пользователь 15_k.d.i. «Офигеть, это Полежайкин», — впечатлилась ms_muhlisa. «Ого, как ты изменился», — прокомментировал шокированной gucci1510. «Красавчик», — отметил arsenteva636. «Блин, сколько я спала…» — задалась вопросом _._sunset_cloudd_._. «Илья подрос до не узнаваемости», — заметил good.baby.tanya. «Ого… Похудел-то как», — удивилась cossylive. «Галина Сергеевна покинул(а) чат…» — пошутил _leys_kh_.

Сегодня Казакову 32 года, уже девять лет он женат на девушке Елене, с которой давно познакомился в родной Твери. Их жизненные пути на долгое время расходились, но в итоге они решили быть вместе.

Пара воспитывает общего сына Мирослава и дочь девушки от первого брака Викторию.