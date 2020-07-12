Гуф показал фото из бани с подругой-моделью

Москва, 12 июля. Известный рэпер Гуф, он же Алексей Долматов проводит время с моделью Юлией Королевой. Музыкант уверяет, что между ними только дружеские отношения.

По словам Гуфа, с Юлией они просто общаются. Но поклонники не верят, что это просто дружба. В «Сториз» Instagram опубликовано фото из бани.

Оба надели панамы и демонстрируют свои татурировки. Юля прикрывается широким полотенцем, а Гуф держит в руках деревянную кружку. Снимок из бани подписан «ЗОЖники».

Поклонники не исключают, что Гуф решил закрутить роман с Королевой.

В сентябре Алексею Долматову исполнится 41 год. У музыканта нет семьи, поэтому его часто видят в компании молодых девушек.

Фанаты творчества Гуфа просят его поскорей выпустить новый сингл. Однако новостей от Долматова пока нет. Они обвиняют артиста, что он стал ленивым и больше не пишет рэп.

После расставания с солисткой группы «А-Студио» Кети Топурия Гуф совсем «потерялся». Он был неоднократно уличен в употреблении наркотиков и проходил лечение в специализированных клиниках.