Напуганный Садальский попросил совета, как справиться с «ведьмой» Канделаки

Москва, 12 июля. Российский актер Стас Садальский обвинил телеведущую Тину Канделаки в том, что она ведьма. Об этом артист написал в своем Instagram.

По словам Садальского, информацию о занятиях Канделаки магией он получил от «инсайдера». Он добавил, что у журналистки две куклы вуду с именами «Собчак» и «Садальский», в которые Канделаки втыкает иголки.

«При этом привносит какие-то заклинания на иврите. Меня это напугало, подскажите, как этому противодействовать?!» — отметил актер.

Подписчики попытались успокоить Садальского и дали ему забавные советы. Некоторые удивили своей выдумкой и фантазией.