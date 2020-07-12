Напуганный Садальский попросил совета, как справиться с «ведьмой» Канделаки

Москва, 12 июля. Российский актер Стас Садальский обвинил телеведущую Тину Канделаки в том, что она ведьма. Об этом артист написал в своем Instagram.
По словам Садальского, информацию о занятиях Канделаки магией он получил от «инсайдера». Он добавил, что у журналистки две куклы вуду с именами «Собчак» и «Садальский», в которые Канделаки втыкает иголки.
«При этом привносит какие-то заклинания на иврите. Меня это напугало, подскажите, как этому противодействовать?!» — отметил актер.
Подписчики попытались успокоить Садальского и дали ему забавные советы. Некоторые удивили своей выдумкой и фантазией.
«Шапочку из фольги наденьте и все это к ней вернется. Забыли что ли?»- пошутил подписчик.
«Зеркало на шее носите, все обратно вернется», — предложила поклонница.
«Смешно. Магия вуду — это всего лишь магия, придуманная африканцами. Госпожа К. вряд-ли в этом сечет», — предположил другой поклонник.
«Наклейте фото Канделаки на хачапури и втыкайте в них иголки, +20 кг на ее боках не заставят себя ждать», — сыронизировала другая подписчица.