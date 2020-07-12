Врачи назвали причину смерти невесты на свадьбе в Москве

Москва, 12 июля. Причиной смерти невесты на свадьбе на юге Москвы стала аллергия на орехи. У девушки случился анафилактический шок из-за нескольких конфет, в составе которых были запретные для нее добавки.

Трагедия с 25-летней невестой произошла 11 июля в одном из банкетных залов усадьбы Царицыно, пишет «МК». После регистрации в ЗАГСе новоиспеченные супруги и гости отправились на прогулку по популярным среди молодоженов местам, а затем — на банкет в ресторане.

Праздник проходил традиционно до тех пор, пока девушке не стало плохо — она начала задыхаться за столом. Испуганные гости вызвали врачей. Медики диагностировали анафилактический шок (резкую аллергическую реакцию) и вызвали реанимационную бригаду. Однако спасти невесту не удалось.

Выяснилось, что аллергия на орехи у погибшей была с детства. Поэтому когда в ходе подготовки к торжеству заказывали блюда для банкета, на этом было акцентировано внимание. Несмотря на это, на столы попали сладости, содержащие в составе фрагменты орехов. По словам близких, перед трагедией девушка съела несколько штук.

Ранее в Кузбассе по иску прокурора аннулировали брак, заключенный в корыстных целях с женихом, находившимся без сознания и при смерти.

Союз без согласия мужчины, который лежал в больнице и не мог принимать решения из-за огнестрельного ранения, был зарегистрирован еще летом 2017 года. На следующий день после свадьбы мужчина умер. Прокурор пришел к выводу, что невеста не планировала создавать с супругом семью, а лишь хотела добиться статуса жены и вступить в имущественные и неимущественные права.