Возмущенный Жириновский призвал Эрдогана переименовать Стамбул в Константинополь

Москва, 12 июля. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский возмутился решением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана превратить собор Святой Софии в мечеть и призвал вернуть его православным.

Госсовет Турции ранее отменил решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей. Затем президент страны подписал указ о передаче собора под руководство управления по делам религии и смене статуса с храма на мечеть.

Жириновский раскритиковал такой шаг и подчеркнул, что Эрдоган «не должен идти на поводу у мракобесов».

«Пусть прислушается к обращению нашего патриарха Московского и всея Руси», — цитирует лидера ЛДПР KP.Ru.

Политик призвал власти Турции переименовать Стамбул в Константинополь и объявить русский вторым языком в стране. Жириновский напомнил, что туристы из России приносят государству существенный доход.

«Эрдоган готов наш русский рубль использовать. Пожалуйста. <…> У турок очень хорошо идет русский язык. <…> Как будто бы это родной язык. Потому что они давно перемешались с нами. <…> Даже Эрдоган не совсем, наверное, турок, чего-то у него там от грузин есть», — заключил он.

Эрдоган ранее объявил, что поклонения мусульман в мечети Айя-София в Стамбуле начнутся с 24 июля. При этом опрос компании Metropoll показал, что 43,8% турок считают трансформацию собора Святой Софии попыткой отвлечь внимание от экономического кризиса.

В комментарии Федеральному агентству новостей член Совета Федерации, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди сравнила передачу собора Святой Софии под мечеть с разрушением Пальмиры в Сирии. Она подчеркнула, что такой шаг вызывает обеспокоенность и душевную боль православных и представителей всего цивилизованного мира.

Как пишет Infox.ru, в Русской православной церкви (РПЦ) восприняли решение Турции как трагедию.