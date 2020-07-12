Москва, 12 июля. Блогер Лена Миро после скандала между певицей Ритой Дакотой и продюсером Яны Рудковской из-за сумок Louis Vuitton снова вернулась к этой истории и высмеяла в своем ЖЖ всех так называемых «друзей LV».

Миро подчеркнула, что никогда не была поклонницей Дакоты, но когда Риту так цинично оскорбила Рудковская, потребовавшая от певицы не сниматься в рекламе с этим брендом, она не смогла просто закрыть на это глаза. Накануне она опубликовала пост, в котором поставила ультиматум LV, а сегодня разнесла не только Рудковскую, но и других любительниц этого бренда.

«Друзья «Луи Виттона». Скажи мне, кто твой друг, и я легко скажу, кто ты», — с сарказмом написала Лена, опубликовав фото, на котором помимо Рудковской можно видеть и оскандалившуюся Регину Тодоренко.

Тут же она напомнила, что Яна позволяет себе запирать своего сына за непослушание, преуменьшает возраст и злоупотребляет фейс-тюнингом. Говоря о Регине, блогер напомнила об ее провальном интервью, в котором ведущая заявила, что женщины, которых бьют мужья, виноваты в этом сами. По словам Миро, если женщины только с такой репутацией имеют право сотрудничать с Louis Vuitton, то сама она не хочет иметь с этим брендом ничего общего.

Напомним, о «наезде» Рудковской сама Дакота рассказала в своем Instagram. По ее словам, причиной стало то, что она опубликовала в соцсетях пост, в котором разыгрывала сумки от LV. Это не понравилось Рудковской. Продюсер позвонила ей и заявила, что является «VIP-клиентом и другом бренда», поэтому у нее проблемы из-за этого розыгрыша.