Индийская актриса Айшвария Рай и ее дочь заразились коронавирусом

Мумбаи, 12 июля. Индийская актриса и фотомодель Айшвария Рай Баччан заразилась новым коронавирусом, инфекцию обнаружили и у ее дочери Арадьи. Об этом сообщает агентство PTI со ссылкой на Минздрав штата Махараштра, где живет семья артистки.

Информация о болезни звезды подтверждается и на ее странице в Facebook.

Тест на COVID-19 артистке сделали после того, как накануне с вирусом были госпитализированы ее свекр, индийский актер Амитабх Баччан, и супруг — актер и режиссер Абхишек Баччан.

В настоящее время резиденция звездной семьи в Мумбаи закрыта, все ее жители помещены на 14-дневный карантин. Степень тяжести заболевания не уточняется. Ни актриса, ни кто-либо из ее близких ситуацию пока не прокомментировал.

Баччан входит в различные топы самых красивых женщин мира, в 1994 году она была удостоена титула «Мисс мира». Российскому зрителю она знакома по ролям в фильмах «Ритмы любви» (Taal, 1999), «Девдас» (Devdas, 2002), «Джодха и Акбар» (Jodhaa Akbar, 2008) и «Робот» (Enthiran, 2010).

Ситуация с коронавирусом в Индии летом ухудшилась. Как пишет «АиФ», в июле страна вошла в тройку стран с наибольшим количеством выявленных случаев COVID-19, сдвинув Россию на четвертую позицию.

Новой коронавирусной инфекцией переболели многие артисты. Она была выявлена сразу у нескольких звезд популярного фэнтези от HBO «Игры престолов». «Культуромания» напоминает, что инфекция подтвердилась у норвежского актера Кристофера Хивью и у американской актрисы Рэйчел Мэттьюз. Оба заболевших оценили свое состояние как легкое, сопровождающееся признаками простуды.