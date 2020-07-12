Жена футболиста Тарасова похвасталась материнским капиталом

Москва, 12 июля. Супруга футболиста Дмитрия Тарасова похвасталась, что получила материнский капитал. Об этом она написала в Instagram.

Анастасия Костенко порадовала подписчиков тем, что она, как и другие россиянки, получила материнский капитал.

«Вы уже в курсе, что его намерены снова индексировать?! И на первого, и на второго ребенка?» — поинтересовалась у поклонниц.

Пользовательницы радостно отреагировали на пост жены Тарасова. Они заинтересовались информацией об индексации маткапитала.

«А как получить этот сертификат на маткапитал? Мне только пришло уведомление в госуслугах, что решение внесено и прикрепили какой-то непонятный файл, который не открывается», — спросила пользовательница.

В комментариях другие подписчицы объяснили, что оформить все документы можно в МФЦ. Сейчас практически во всех регионах РФ начали открываться центры госуслуг.

Напомним, что вице-мисс Россия-2014 снова стала мамой в феврале этого года. У Тарасова и Костенко родилась девочка. Счастливый отец писал в соцсетях, что ждет выдачи его супруге маткапитала. Он подчеркнул, что будущее нашей страны — в детях.