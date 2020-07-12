Американских аналитиков впечатлил неожиданный поворот «золотой политики» России

Вашингтон, 12 июля. «Золотая политика» России, неожиданно решившей в апреле приостановить закупки драгметалла, выглядит весьма перспективной. Государство по возвращении цен в нормальное русло после пандемии, без сомнений, продолжит увеличивать свой золотой резерв. Об этом пишет бизнес-портал ETF Trends.

Аналитики американской инвестиционной компании VanEck уверены, что умелые игроки на рынке золота смогут извлечь выгоду из роста цен на этот металл, если правильно поступят с «драгоценным» финансовым активом, сообщает «ПолитРоссия».

«Золото и акции золотодобывающих компаний продолжают укреплять свои позиции на фоне тревожной ситуации в США, где прогнозируется рост безработицы и общий упадок экономики из-за пандемии коронавируса», — пояснили эксперты.

По их словам, рынок золота уникален. На протяжении всей истории человечества именно этот драгметалл был главным показателем богатства, служил международной валютой и по-прежнему остается важным компонентом резервов Центробанков, которые в последние годы стали его самыми крупными покупателями. Чистые закупки золота ЦБ составили 656 тонн в 2018 году и 648 тонн в 2019 году.

«Примерно 40% спроса 2018 и 2019 годов приходилось на Россию и Китай», — констатировали аналитики VanEck.

Однако в 2020 году в связи с пандемией коронавируса ситуация на «золотом» рынке изменилась. По прогнозам экспертов, объем закупок золота в этом году снизится до 360 тонн. Причем в значительной степени это будет связано с решением РФ приостановить приобретение металла в апреле, считают авторы материала.

Вместе с тем они уточняют, что «охлаждение» интереса к золоту — явление временное, и Центробанки, сделавшие ставку на драгметалл, лишь заняли выжидательную позицию.

«Центральные банки сохраняют позитивное отношение к золоту. Многие намерены возобновить и нарастить инвестиции в драгметалл после того, как завершится пандемия коронавируса», — говорится в публикации.

В ETF Trends отмечают, что кризис, потрясший мировую экономику в сочетании с растущими финансовыми рисками, спровоцировал резкий скачок спроса на золотые слитки и монеты. На этом фоне политика России, по мнению многих впечатлившихся зарубежных экспертов, выглядит многообещающей.

По данным ЦБ РФ, в июне отечественные резервы монетарного золота выросли на 2,5%, и страна выиграла от роста цен на желтый драгметалл, поскольку ее запас дорожает. После пандемии государство продолжит увеличивать свой резерв.