Китайский блогер назвал самые необычные блюда и продукты из России

Пекин, 12 июля. Китайский блогер на популярной платформе Sohu назвал шесть самых необычных, на его взгляд, продуктов и блюд из России.

Автора публикации поразила любовь «воинственного народа» к вареным в тесте ягодам — вареникам, которые делают не только с клубникой, но также с малиной и вишней.

Говоря о ягодах, он признался, что нашел на просторах Сети необычный рецепт — рисовую кашу с клубникой, куда добавляют сливочное масло, творог, сахар или даже шоколадную пасту. Однако признал, что такое блюдо, возможно, пока не очень популярно в России.

Удивило блогера соленое свиное сало. Он стал недоумевать, зачем его солить, когда можно пожарить. Русские, отметил автор, называют такое «странное» блюдо лучшей закуской к алкоголю.

Эмоционально отреагировал он и на «селедку под шубой». Блогера поразило, как можно сочетать рыбу со сладкой вареной свеклой.

«А вы осмелитесь попробовать?» — поинтересовался он у читателей.

Блогер напомнил о любви россиян к картофелю, которая «вылилась» в пирожное «Картошка». Автор объяснил, что никаких овощей в составе сладости нет, а просто она по консистенции напоминает пюре.

Но больше всего поразил китайского автора шоколад «Аленка». По мнению блогера, изображенная на обертке девочка выглядит милой, однако от ее «пристального взгляда становится страшно».

Ранее на Sohu появилась другая статья, в которой автор перечислил самые вкусные, по его мнению, блюда русской кухни. Понравились блогеру икра, копченые колбасы и холодец, который вызвал ассоциации со свиным студнем с северо-востока Китая. Автор по достоинству оценил насыщенный вкус гуляша и обратил внимание на «пришедшие из КНР» русские пельмени.