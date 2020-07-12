Москва, 12 июля. Певица Елизавета Гырдымова, известная под псевдонимом Монеточка, удивила фанатов новым увлечением. Артистка рассказала, что днями напролет играет в конструктор.

Исполнительница призналась, что теперь ее дом больше напоминает музей палеонтологии, а гости ходят по нему «как мышеньки», боясь наступить на кубик.

«Lego плюс динозавры — разрыв моего сердца… <...> Короче говоря, любовь с первого кубика», — написала Монеточка в Instagram.

Многие поклонники поддержали хобби певицы. В комментариях они признались, что тоже хотели бы себе такой игровой набор.

«На мой взгляд — четкое, классное хобби», — оценил artyom.zverev.

Некоторые, однако, задались вопросом, почему Монеточка ушла «с головой» в конструктор, а не в творчество. Ряд подписчиков заинтересовали вовсе не игрушечные динозавры в руках исполнительницы, а стоящая рядом бас-гитара.

«Как насчет разрыва сердца, что находится слева от Лизы? Jazz Bass», — заметила kira27grunge.

«Лиза, когда альбом?» — спросил shibaev_matvey_.

«Нет бы песни сочинять новые, ты в игрушки играешь», — покритиковал romanblinov3156.

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